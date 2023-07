Auto circolanti, il record del capoluogo 

Con 77 auto ogni 100 abitanti, Cagliari è una delle città con la più alta percentuale di vetture per residente. «Per questo è necessario cambiare le abitudini dei cagliaritani. Non costringendoli ad abbandonare i loro mezzi, ma fornendo valide alternative, più economiche e che riducano i tempi di percorrenza». Questa la ricetta del sindaco Paolo Truzzu, illustrata ieri a Roma nell’incontro #MissioneItalia2023 organizzato dall’Anci. Come delegato alla Mobilità urbana dell’Associazione nazionale dei Comuni italiani, Truzzu ha indicato le linee applicative del Pnrr nel settore della mobilità. «A Cagliari», ha sottolineato, «abbiamo ordinato 90 nuovi bus elettrici che arriveranno entro la fine del 2024. Altri 18 verranno consegnati a brevissimo. Entro il 2026 la flotta verrà rinnovata per l’80 per cento con mezzi elettrici grazie a un investimento da 150 milioni di euro».

Gli abbonamenti

Dunque per portare i cittadini a usare il trasporto pubblico è necessario avere mezzi moderni e “green”, economici e affidabili. Truzzu, a Roma, ha ricordato il successo degli abbonamenti scontati al 90 per cento: «Un risultato importante e inatteso. Abbiamo investito un milione e 600mila euro stimando una richiesta per seimila abbonamenti: sono arrivate 30mila richieste. Abbiamo aggiunto altri due milioni e 200 mila euro per soddisfare 17mila domande», ha ricordato il sindaco. «Quando i cittadini capiranno veramente che da questo passa un effettivo beneficio anche in termini di qualità della vita, avremo raggiunto il nostro obiettivo». Inevitabilmente i fondi statali e regionali sono indispensabili: e le risorse del Pnrr in questo momento rappresentano una grande occasione anche per il settore della mobilità.

Gli ordini

Proprio oggi 18 nuovi bus verranno consegnati alla città. Il Ctm ne attende altri 80 entro la fine dell’anno prossimo. L’ordine è già stato fatto e Cagliari non corre alcun rischio perché le forniture di mezzi elettrici, viste le domande, ora vanno a rilento. Dunque entro il 2026 la città farà ulteriori passi avanti per invertire la rotta e magari per ridurre la media auto-abitanti, tra le più alte (forse la più alta) d’Italia.

Carro attrezzi

E intanto tiene banco la vicenda della società che gestisce la concessione del servizio della rimozione delle auto in sosta vietata: chi guidava il carro attrezzi non aveva la patente per portarle via. La Cosir è così dovuta correre ai ripari: i dipendenti si sono dovuti iscrivere a scuola guida e sosterranno l’esame a metà del mese, alcuni a fine luglio. Il paradosso è stato segnalato alla Polizia locale che ha svolto i controlli che hanno fatto emergere la situazione. Gli autisti dei carri gru sono in possesso della patente C, che permette di stare al volante di un mezzo di massa fino a 3500 chili che trasporta un rimorchio di massa minore o uguale a 750. Ma un’auto media pesa di più. Per trainarla è necessaria dunque, come minimo, la patente CE. Una cosa è certa: le sanzioni per divieto di sosta sono valide. Dal Comune fanno sapere che non ci sarebbero margini per impugnare i verbali sulla rimozione e le spese per il deposito.

