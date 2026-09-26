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Villagrande.
27 settembre 2026 alle 00:33

Auto centra una moto e prende fuoco, centauro in ospedale 

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Un incidente, l’ennesimo sulla strada provinciale 27. Fra Tortolì e Villagrande è allarme continuo. L’ultimo è accaduto ieri, intorno alle 11, quando una moto si è scontrata con un suv. Delle persone coinvolte è stato il centauro a riportare le conseguenze più serie. Federico Lotto, 25 anni, di Villagrande, è rimasto ferito dopo essere stato sbalzato sull’asfalto dalla sua moto, centrata da un’auto di turisti tedeschi diretti a Olbia. Il suv, subito dopo l’impatto, avvenuto più o meno all’altezza del bivio per il Secondo salto del Flumendosa, ha preso fuoco. Il giovane motociclista ha riportato fratture multiple in uno scenario che ai primi soccorritori è apparso più critico di ciò che in effetti è maturato nei momenti successivi all’intervento. Per la dinamica dell’incidente, la centrale operativa del 118 di Sassari ha assegnato all’evento un codice rosso, con tanto di impiego dell’elicottero Echo Lima 3, decollato dalla base di Elmas, e dell’ambulanza infermieristica della Croce verde di Tortolì. Lotto, che durante i soccorsi è rimasto sempre vigile, è stato trasportato a bordo del mezzo aereo all’ospedale Brotzu di Cagliari. Illesi gli occupanti del suv. Sul luogo dell’incidente, dove il traffico è andato in tilt per ore, i vigili del fuoco di Tortolì e i carabinieri della compagnia di Lanusei. (ro. se.)

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