VaiOnline
Orotelli.
12 novembre 2025 alle 00:29

Auto capovolta sulla 131 Dcn: donna ferita, traffico in tilt 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un’auto capovolta in mezzo alla carreggiata lungo la statale 131 Dcn, al chilometro 33, poco prima del bivio per Orotelli. È questa la scena che si sono trovati davanti, intorno alle 10 di ieri mattina, i vigili del fuoco del Comando provinciale di Nuoro, intervenuti per un incidente stradale.

Per cause ancora da accertare, la conducente - una donna residente a Nuoro - ha perso il controllo del mezzo, che è uscito di strada ribaltandosi e finendo al centro della carreggiata.

Per circa mezz’ora il traffico in direzione di Cagliari è rimasto bloccato per consentire i soccorsi alla donna, che è stata trasportata in ambulanza al Ponto Soccorso di Nuoro, ma non sarebbe in pericolo di vita. Per lei diverse contusioni.

I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e della sede stradale, permettendo il ripristino della viabilità, che inizialmente è stata riattivata su un unica corsia di marcia, prima della rimozione del veicolo. Sul posto sono giunte anche due pattuglie della Polizia stradale di Nuoro per i rilievi e la gestione del traffico, insieme a due ambulanze del 118 che hanno soccorso la malcapitata. In corso le indagini, per capire le origini del sinistro se causato da una distrazione o un’avaria del mezzo.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La sentenza.

Eolico, la vittoria di Saccargia

l L. Piras
Il progetto

Un Atlante digitale dei nuraghi sardi: «Così li tuteleremo»

Vargiu (Sardegna verso l’Unesco): «Nessuno li ha mai contati davvero» 
Umberto Zedda
L’inchiesta

Garlasco, le impronte non risolvono il giallo

Le tracce sulla porta del garage sono del fratello di Chiara Poggi e di un carabiniere 
Il conflitto

Pokrovsk occupata dalle truppe russe

I soldati di Putin approfittano della nebbia, in ballo le sorti del Donbass 