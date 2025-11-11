Auto capovolta sulla 131 Dcn: donna ferita, traffico in tilt 

Un’auto capovolta in mezzo alla carreggiata lungo la statale 131 Dcn, al chilometro 33, poco prima del bivio per Orotelli. È questa la scena che si sono trovati davanti, intorno alle 10 di ieri mattina, i vigili del fuoco del Comando provinciale di Nuoro, intervenuti per un incidente stradale.

Per cause ancora da accertare, la conducente - una donna residente a Nuoro - ha perso il controllo del mezzo, che è uscito di strada ribaltandosi e finendo al centro della carreggiata.

Per circa mezz’ora il traffico in direzione di Cagliari è rimasto bloccato per consentire i soccorsi alla donna, che è stata trasportata in ambulanza al Ponto Soccorso di Nuoro, ma non sarebbe in pericolo di vita. Per lei diverse contusioni.

I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e della sede stradale, permettendo il ripristino della viabilità, che inizialmente è stata riattivata su un unica corsia di marcia, prima della rimozione del veicolo. Sul posto sono giunte anche due pattuglie della Polizia stradale di Nuoro per i rilievi e la gestione del traffico, insieme a due ambulanze del 118 che hanno soccorso la malcapitata. In corso le indagini, per capire le origini del sinistro se causato da una distrazione o un’avaria del mezzo.

RIPRODUZIONE RISERVATA