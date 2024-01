Auto capovolta dopo lo scontro, nessun ferito 

Momenti di paura ieri sera in viale Cimitero: due auto si sono scontrate e una si è capovolta. Per fortuna, dopo l’iniziale apprensione per le persone che si trovavano nell’abitacolo, non ci sono stati feriti ma solo danni alle vetture.

La dinamica è ancora da ricostruire. L’incidente è avvenuto nel tratto di strada accanto al muro del cimitero. Le due auto, come emerso dai primi accertamenti della Polizia Locale, si sono scontrate. Una si è rovesciata. In un primo momento si è pensato fosse necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco, poi l’allarme è rientrato. Sul posto anche un mezzo del 118 ma i soccorritori non hanno dovuto accompagnare nessuno in ospedale. Gli agenti della Municipale si sono occupati dei rilievi e della viabilità (m. v.)

