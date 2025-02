Auto bruciate,  paura in via Coghe 

Assemini non può più dormire sonni tranquilli, questa volta sono stati i residenti di via Coghe ad essere svegliati dal fragore di un incendio che ha coinvolto due auto in sosta e lambito l’appartamento di due anziani coniugi e il locale commerciale di una giovane parrucchiera.

Le auto erano parcheggiate sotto la finestra della camera da letto di Pietro Pitzalis 89 anni e Beatrice Collu , 90 che raccontano: «Il primo boato alle quattro del mattino, poi gli altri man mano che esplodevano le ruote. Sembravano bombe. Dalla finestra ho visto le fiamme. In un attimo la camera si è riempita di fumo denso, mio marito è cieco, l ho aiutato ad alzarsi e ci siamo spostati dall’altra parte della casa. L’ambulanza è arrivata subito, volevano ricoverarmi, avevo la pressione a 220 ma ho rifiutato, voglio stare accanto a mio marito. Altea è arrivata? Povera ragazza».

Altea Sanna è la parrucchiera proprietaria del salone danneggiato, ha 24 anni e guarda smarrita le vetrine infrante. «E adesso? Sono davvero disgustata, si lavora onestamente, tanti sacrifici per poi ritrovarsi questo? Ha solo un anno di attività il mio salone, non hanno bruciato solo le macchine ma anche me e i miei sogni. Rubano macchine, questa strada è diventata una pista da corsa, bruciano e a noi chi ci protegge?”.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco e l’ambulanza anche i Carabinieri che hanno avviato le indagini per chiarire se sia trattato di un incendio doloso o di un cortocircuito.

Residente in via Coghe e tra i primi ad essere accorsi anche Ignazio Pireddu, capogruppo di Forza Italia: « Ho già chiesto in Consiglio: strisce pedonali rialzate, incremento della polizia locale e un sistema di videosorveglianza». (a. cad.)

