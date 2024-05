Auto bruciate e furti in serie nella stazione 

Raid vandalici nella stazione dei treni di Decimomannu. Tuonano i pendolari, ai quali risponde l’amministrazione municipale comunicando una buona notizia: le telecamere di sorveglianza sono state attivate e i filmati sono al vaglio degli inquirenti.

Negli ultimi mesi i parcheggi della stazione ferroviaria decimese sono divenuti la zona preferita per teppisti e piromani. Auto date alle fiamme, vetri dei finestrini infranti, portiere e portabagagli scassinati sono diventatii un problema all’ordine del giorno.

Lo scalo

Fonti statistiche della Rfi contano a Decimomannu un transito giornaliero che oscilla dai 400 ai 1.500 viaggiatori, facendo di quello decimese uno dei maggiori snodi ferroviari in Sardegna.

La stazione si trova lungo la linea Cagliari-Golfo Aranci ed è quella di partenza della ferrovia Decimomannu-Iglesias-Carbonia. All’esterno è presente un interscambio con gli autobus suburbani del Ctm, in particolare il capolinea della linea 9, e con quelli interurbani dell’Arst. Il primo binario viene utilizzato principalmente per i treni del servizio metropolitano per Cagliari con i quali si raggiunge agilmente l’aeroporto civile di Cagliari-Elmas. Ampio anche il parcheggio all’esterno che può ospitare alcune centinaia di auto in sosta.

Negli ultimi mesi la stazione è stata oggetto di importanti interventi: «I lavori di riqualificazione della stazione e del piazzale ferroviario - spiega l’assessora ai Lavori pubblici Francesca Salis - stanno proseguendo. Abbiamo da poco effettuato i sopralluoghi con il progettista che, coordinatosi con Rfi, sta predisponendo il nuovo progetto di completamento pari a 1,5 milioni di euro».

Le testimonianze

Sono tante le testimonianze di pendolari, sia lavoratori che studenti, nonché viaggiatori, i quali soprattutto in questi ultimi mesi hanno avuto svariati disagi. Lo testimonia Tonino Uscidda, 68 anni, fotografo: «Questa situazione vergognosa perdura da tempo come ho documentato nei miei reportage. La “banda della diavolina” imperversa incendiando i veicoli in sosta. Se venisse sorpreso un delinquente in flagranza di reato e denunciato, questo sarebbe un efficace deterrente». Uscidda conclude proponendo «un servizio di parcheggio custodito a pagamento».

Parlano anche due lavoratori vittime di atti vandalici. Il primo è Raffaele Malafronte, 55 anni, impiegato: «Vivo a Oristano e nei parcheggi della stazione decimese ho una macchina con la quale raggiungo il mio posto di lavoro. Una mattina ho trovato l’auto con il parabrezza e un vetro laterale infranto, nonché la portiera forzata con una spranga. Come a me è successo a tante altre persone».

I vandali agiscono indisturbati anche in orario diurno, come racconta Stefano Carta, 47 anni, impiegato: «Purtroppo anche io sono stato vittima degli incivili. Qualche mese fa ho ritrovato la mia macchina con un vetro in frantumi ma da allora evidentemente la situazione non è migliorata».

Le novità

La sindaca Monica Cadeddu cerca di portare una ventata di ottimismo annunciando che le telecamere di videosorveglianza sono state attivate a ridosso della festa di Santa Greca di maggio: «Siamo riusciti a collaudare e rendere operative le telecamere le cui registrazioni relative ai fatti dei giorni scorsi sono state consegnate ai carabinieri che hanno aperto le indagini. I responsabili verranno dati in mano alla giustizia e finalmente queste azioni scoraggeranno nuovi atti vandalici. Siamo soddisfatti perché, soprattutto grazie all’operatività del comandante della Polizia locale Enrico Zaru, abbiamo dato un'accelerazione all’intervento della Città Metropolitana, responsabile dell’impianto di videosorveglianza. Prossimo obiettivo? Attivarlo in tutto il paese di Decimomannu».

RIPRODUZIONE RISERVATA