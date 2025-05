Auto bruciata, salvata anziana 

“Sembrava l’esplosione di una bomba”. Gli abitanti di Via Goceano, quartiere di Monte Rosello, ricordano i momenti di terrore vissuti dopo le due del mattino di domenica quando una Mercedes classe C ha preso fuoco di fronte al numero civico 33, per cause con buona probabilità dolose. «Ho chiamato subito i soccorsi - riferisce Franco Allentini, che abita con la madre al primo piano nella palazzina danneggiata dalle fiamme dell’autovettura –e poi coi vicini abbiamo provato a svegliare signora Giovanna». La donna, 83 anni, dormiva infatti nella sua camera da letto posta al pianoterra a pochi metri dalla macchina in fiamme. E proprio il grande calore del rogo era riuscito in breve tempo a distruggere i vetri della finestra e a squagliarne l’intelaiatura. «Per fortuna- continua Franco- in pochi minuti sono arrivati i vigili del fuoco con l’ambulanza del 118 e sono entrati salvando la signora». Evitando il dramma che stava per consumarsi visto che sul materasso dell’anziana si era già formato un buco causato dall’alta temperatura.

I danni

La donna, intossicata dal fumo dell’incendio, è stata portata in codice giallo per accertamenti al pronto soccorso da cui è uscita poche ore dopo per fortuna senza conseguenze sulla sua salute. «Era molto confusa- aggiungono i vicini- e spaventata». E che la signora abbia rischiato il peggio è visibile dagli effetti di quanto accaduto sullo stabile. La facciata appare compromessa dalle fiamme, il condizionatore esterno è distrutto, i vari fili elettrici sono liquefatti e le tende in parte annerite nella camera al primo livello. Niente però di paragonabile all’automobile, di proprietà di un altro residente della via, di cui è rimasto poco o niente tanto che perfino la marca non risulta riconoscibile. La carrozzeria, gli interni, le gomme, il cruscotto sono ridotti a uno scheletro di acciaio e plastica oltre che a cumuli di cenere. Il rogo infatti, nonostante come scritto l’intervento tempestivo dei pompieri, si è diffuso in breve tempo divorando il mezzo. Sulle ragioni del fuoco indagano i carabinieri, anche se è probabile che si sia trattato di un gesto volontario da parte di uno o più ignoti. «Due anni fa- dichiarano i residenti- c’era stato un episodio simile sempre in questa via».

RIPRODUZIONE RISERVATA