Auto bruciata, rimossa la carcassa 

Era in un punto pericoloso, nella corsia d’accesso alla strada statale 554 da via Ticca, da settimane: ora l’auto, distrutta in un incendio nella notte tra il 16 e 17 febbraio, è stata rimossa.

La carcassa della vettura si trovava lì, segnalata da alcuni coni bianco-rossi, perché il proprietario non è mai stato rintracciato, nonostante le ricerche da parte dei vigili del fuoco (intervenuti per domare le fiamme) e della Polizia Locale. Le segnalazioni per la presenza pericolosa di quella carcassa si sono moltiplicate. E finalmente è stata portata via.

Secondo una prima ricostruzione, l’Opel era ferma da qualche giorno nella corsia che porta alla strada statale 554. Poi c’è stato l’incendio: le cause precise non sono state accertate. L’incendio era stato spento dai vigili del fuoco arrivati dopo le segnalazioni di chi è passato in quel tratto di strada subito dopo il rogo.

