Auto bruciata portata via dopo tre mesi 

Ci sono voluti due mesi e mezzo e tante proteste per rimuovere l’auto bruciata nella notte tra il 21 e il 22 febbraio in via Don Minzoni, quando nel bel mezzo della notte la cittadina è stata svegliata da un forte boato.

Ieri, dopo l’ennesima segnalazione, il Comune non ha più potuto rimandare: l’auto abbandonata e bruciata davanti all’ufficio tributi, in una delle strade più trafficate della città che collega Quartucciu con Quartu, non era certamente una bella cartolina di benvenuto. I cittadini con ironia l’hanno chiamato «Il nuovo bene identitario», evidenziando però «trascuratezza e menefreghismo del Comune».Dagli uffici di via Nazionale però fanno sapere che «il ritardo nella rimozione dell’auto è dovuto non alla negligenza del Comune, ma a causa delle indagini in corso – pare che il proprietario dell’auto fosse irreperibile – per cui non è stato possibile intervenire prima». Ma ora a Quartucciu ci si chiede «quando si procederà a rimuovere anche tutte le auto abbandonate?».

