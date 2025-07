Auto bruciata e mai rimossa «Intervenite» 

Un’auto incendiata e tanta preoccupazione tra i residenti: è quanto sta accadendo in via Chiaramonti, a Quartucciu, dove il rogo di una Bmw X5 ha lasciato non solo una carcassa annerita sotto il sole, ma anche rabbia, timori per la salute e un senso di abbandono.L’incendio, avvenuto la scorsa settimana, ha distrutto completamente il veicolo e danneggiato anche le tapparelle delle abitazioni vicine.

A distanza di una settimana, però, la carcassa dell’auto è ancora lì. I residenti denunciano la totale assenza di interventi.«Viviamo nel far west – raccontano – nessuno si è fatto vivo per rimuovere quel relitto, che continua a emanare fumi e odori tossici. Abbiamo paura per la nostra salute e per quella dei nostri figli».I cittadini si domandano: «chi si occuperà dello smaltimento del veicolo? E soprattutto, chi pagherà?». Da parte dei residenti, arriva un appello accorato al Comune affinché si proceda con urgenza alla bonifica dell’area e si intensifichino i controlli notturni da parte delle forze dell’ordine.

RIPRODUZIONE RISERVATA