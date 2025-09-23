Auto bruciata e abbandonata ormai da mesi 

Un’auto data alle fiamme in via Pio La Torre, a Quartucciu. Passano i mesi ma la vettura si trova ancora lì, parcheggiata proprio accanto a uno sterrato incolto e alle sterpaglie. I segni del tempo li si vedono chiaramente, l’automobile è infatti praticamente arrugginita. La sua presenza non passa certamente inosservata.

Arrabbiati gli abitanti della zona, i quali vorrebbero venisse rimossa quanto prima. In teoria dovrebbe occuparsene il proprietario ma nessuno sa se sia stato mai rintracciato. «Questo luogo è abbastanza degradato, ci sono già rifiuti abbandonati e in più c'è questa auto ormai incenerita e arrugginita, non capiamo perché non venga rimossa», dicono contrariati alcuni residenti delle vie immediatamente limitrofe, «ci dovrà pur essere un modo per far sì che la si possa portare via, anche se dovesse essere stata rubata, noi qui comunque non la vogliamo».

