Via Vandalino Casu.
08 gennaio 2026 alle 00:26

Auto bloccata sui binari, paura alle porte di Silì 

Non si è accorto del semaforo rosso, ha continuato la sua marcia sui binari proprio mentre il passaggio a livello iniziava a chiudersi. Una Fiat Panda ieri mattina è rimasta intrappolata nella strada ferrata alle porte di Silì, fortunatamente il macchinista del treno regionale diretto a Sassari è riuscito a fermare il mezzo. Nessun incidente, solo un grande spavento per l’automobilista e qualche disagio alla circolazione ferroviaria che ha subito un rallentamento.

La disavventura è accaduta poco dopo le 11.30 di ieri quando il conducente dell’utilitaria ha attraversato il secondo passaggio a livello lungo la strada per Silì, all’altezza dell’incrocio con la circonvallazione. Era già scattato il rosso e le sbarre lentamente si sono abbassate mentre l’auto è rimasta bloccata a ridosso dei binari. Pochi istanti dopo è sopraggiunto dalla stazione di Oristano il treno regionale, 4826, delle 11.34, diretto a Sassari: freno d’emergenza e impatto evitato.

In via Vandalino Casu sono intervenuti gli agenti della Polizia locale e quelli della Polizia ferroviaria, subito sono stati avviati gli accertamenti per ricostruire bene quanto accaduto.

