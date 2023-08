Auto bloccata nel guardrail 

Sul guardrail ha lasciato un maglioncino color panna inzuppato di sangue. Il conducente della Ford Focus che si è schiantata sulle barriere laterali lungo la strada statale 198 potrebbe averlo utilizzato per tamponare le ferite riportate nel violento impatto avvenuto poco prima delle 5.30 di ieri alla periferia ovest di Tortolì. La Focus, che viaggiava in direzione Villagrande, è piombata sul guardrail, all’altezza di una curva, in cui è rimasta incastrata e sospesa tra la carreggiata e la scarpata. Il conducente si è allontanato chiudendo l’auto distrutta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Tortolì, i carabinieri del nucleo radiomobile di Lanusei e la polizia stradale. L’Anas ha lavorato per rimettere in sicurezza il tratto. I militari hanno avviato le indagini per rintracciare l’autista e ricostruire i fatti. (ro. se.)

