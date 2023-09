Auto bloccano carro funebre: scatta il giro di vite  

Il carro funebre non passa e il parroco scrive al Comune. È la sosta selvaggia a rendere difficile le cose nel sagrato della parrocchia del Sacro Cuore.

Incuranti dei disagi che creano infatti, alcuni automobilisti lasciano tranquillamente le auto sugli scivoli e lungo la strada di accesso per i carri funebri. Così il parroco don Antonello Piras ha chiesto dei provvedimenti in quanto, «a causa della presenza di veicoli in sosta lungo il margine sinistro della Piazza Sacro Cuore all’altezza del civico 3, dove si trova lo scivolo, l’auto funebre non può accedere al sagrato in occasione delle esequie religiose».

Da qui l’intervento della Polizia locale che ha previsto subito delle modifiche alla circolazione nella zona per andare incontro alle esigenze della chiesa e dei cittadini. Con effetto immediato sarà sistemata nella zona l’apposita segnaletica che prevede l’istituzione del divieto di fermata lungo il margine sinistro di piazza Sacro Cuore, nel tratto antistante il caseggiato al civico 3 per circa 10 metri, insieme alla conferma della segnaletica verticale e orizzontale “fermarsi e dare precedenza” stop e direzione obbligatoria a sinistra all’incrocio tra la piazza e la via Ada Negri.

Resta il rischio che, nonostante i divieti si continui a sostare nei pressi dello scivolo impedendo l’accesso del carro funebre.

