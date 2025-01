Auto ad alta velocità: «Qui si rischia la vita ogni giorno» 

Non c’è pace per i residenti del centro storico. Nonostante appelli e segnalazioni, nelle vie Garibaldi, Vittorio Emanuele e La Marmora, le auto continuano a correre all’impazzata con il rischio di mettere sotto i pedoni e di andare a urtare, come già successo diverse volte in passato, i mezzi in sosta. Il tratto più critico resta quello di via Garibaldi: la presenza di una scuola e di varie attività, non sembra preoccupare per nulla gli automobilisti che sfrecciano anche a oltre 100 chilometri orari. Il tutto in una strada strettissima con il limite di trenta.

Situazione analoga anche in via La Marmora e in via Vittorio Emanuele: qui le auto arrivano ad alta velocità da piazza IV Novembre. E poi c’è via Sant’Antonio, nel tratto di collegamento con la statale 554.

«In viale Colombo hanno messo un semaforo che controlla chi passa con il rosso», dice Maria Congiu, residente della zona. «Dovrebbero intervenire anche dalle nostre parti, con dossi o comunque apparecchiature in grado di controllare chi non rispetta i limiti. Parlo di autovelox fissi o qualcosa di simile. Hanno già sfasciato molte auto ma prima o poi metteranno sotto anche qualche persona. Bisogna intervenire prima che succeda qualcosa di molto grave». (g. da.)

RIPRODUZIONE RISERVATA