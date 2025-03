Auto abbatte  una torre faro 

Il cordolo dello spartitraffico preso a tutta velocità, poi lo schianto contro la torre faro all’incrocio con la Strada statale 195 che crolla in mezzo alla carreggiata: poteva avere conseguenze ben più gravi l’incidente che si è verificato domenica notte nella zona di Genniauri. Fortunatamente nella torre faro, in cui sono presenti anche le telecamere di sicurezza installate dalla Città metropolitana, non c’era corrente perché i topi hanno danneggiato alcuni cavi: se l’impianto fosse stato in tensione le conseguenze avrebbero potuto essere drammatiche. A causa dell’impatto con la vettura, il palo, alto quindici metri, è crollato chiudendo l’uscita verso la Sulcitana: per liberare la strada e mettere la zona in sicurezza sono intervenuti i vigili del fuoco di Cagliari, i carabinieri e la compagnia barracellare del paese: per il conducente dell’auto soltanto un brutto spavento. (i. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA