Auto abbandonate, via alla linea dura: già 285 sgomberi   

Media decisamente più bassa, ma comunque significativa quella riguardante la rimozione delle carcasse d’auto e dei veicoli abbandonati su tutto il territorio. «Nel 2022 abbiamo rimosso 285 veicoli, con una media di circa 15 interventi al mese anche quest’anno», premette Raffaele Onnis, presidente della commissione Ambiente e Igiene del suolo. «Parliamo di automezzi in stato di abbandono all’interno di terreni privati ma comunque visibili dalla strada, di veicoli assicurati ma fermi da tantissimo tempo, macchine rubate, o mezzi per i quali non si riesce a risalire al proprietario. Situazioni diverse e spesso delicate, sotto la lente dell’Amministrazione e oggetto di una sorta di censimento che ci vede impegnati costantemente, insieme al nucleo di vigilanza ambientale, per restituire decoro alla città».

Un’azione dai grandi numeri che non risparmia nessuno: «Le zone attualmente interessate sono via San Paolo e alcuni quartieri popolari come Sant’Elia, ma è capitato di rimuovere un auto abbandonata anche vicino alla chiesa di Bonaria», racconta. «Possiamo dire che siamo metaforicamente partiti dall’anno zero, con una situazione trascurata nel tempo a cui stiamo ponendo rimedio».

