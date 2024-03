Auto abbandonate, offensiva dei vigili 

Diverse auto abbandonate nelle strade sottraggono parcheggi e offrono una brutta immagine di Quartucciu. Spesso sono veicoli vecchi o rubati, in qualche caso con targa rubata utilizzati forse per commettere furti. Privi di assicurazione, sono abbandonati su un lato della carreggiata, dove rimangono per mesi.

A Quartucciu erano ben quindici i veicoli che, fino a dicembre, erano in stato di abbandono sulla strada: la polizia locale li ha rimossi. È un gran grattacapo per il Comune, costretto ad affrontare un problema di degrado. Di queste auto, sei sono state rimosse nella zona industriale di Pill’e Matta, luogo poco controllato dalle telecamere pubbliche. Nove, invece, nel centro abitato: in via della Pace, in via Pertini, in vico delle Palme e in via Silanus.

«Nell'Area metropolitana molti Comuni devono fronteggiare questa situazione a causa dell'inciviltà di coloro che non comprendono che gli autoveicoli non possono essere abbandonati sulla pubblica via in situazione di irregolarità», commenta l’assessore alla Viabilità, Cristian Mereu: «Queste condotte sono illegali e contrarie alle regole del buon vivere civile. Incidono anche sul piano del decoro urbano e sottraggono oltretutto spazi pubblici vitali per chi hanno diritto di parcheggiare la propria vettura regolarmente assicurata».

Oltre a quelle rimosse dalla Polizia locale, altre auto sono state spontaneamente ritirate dai rispettivi proprietari. L’assessore assicura che l'attività di controllo proseguirà anche per tutto il 2024 per offrire un’immagine di città pulita e ordinata.

