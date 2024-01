Auto abbandonate, nuovo giro di vite 

Duecentottanta auto abbandonate per strada, senza assicurazione e tantomeno revisione. È il bilancio di un fenomeno che negli ultimi due anni ha costretto il Comune di Selargius a spendere risorse per la rimozione e rottamazione - 10mila euro in media ogni anno - con controlli a tappeto della Polizia locale. Il giro di vita è iniziato dopo la pandemia e proseguirà anche quest’anno.

Controlli al via

Per immortalare e multare chi viaggia in città con mezzi irregolari, gli agenti utilizzeranno un targa system di ultima generazione, un nuovo sistema di rilevazione che sarà sperimentato a partire dalle prossime settimane. Le targhe verranno rilevate attraverso le telecamere sistemate su un’auto della Municipale. Così verranno rintracciati i proprietari dei tanti veicoli abbandonati per strada. Furgoni, scheletri d’auto (in alcuni casi quello che resta dopo roghi accidentali) ma anche utilitarie in buono stato.

Agenti al lavoro

La prassi è sempre la stessa: tramite la targa si cerca di risalire al proprietario che non solo dovrà pagare la sanzione, ma anche le spese per rimozione e rottamazione. Nel 2022 sono stati quasi trecento i veicoli irregolari in sosta, trovati nelle vie Custoza, Bellini, Torrente e San Luigi, per citare alcune delle strade cittadine dove sono intervenuti gli agenti.

L’assessore

Per la rimozione delle auto abbandonate, il Comune ha affidato di recente il nuovo appalto. «Abbiamo già effettuato un sopralluogo per individuare i veicoli attualmente presenti nel territorio, che non solo rendono le strade della nostra città indecorose ma che vanno a sottrarre parcheggi preziosi per i cittadini», dice l’assessore alla Viabilità, Gigi Gessa. «Stiamo intensificando i controlli e attraverso tutte le verifiche opportune e, laddove possibile, si procederà con l’individuazione dei proprietari e con la rimozione immediata per riportare ordine e ripristinare la legalità». Il fenomeno delle auto senza revisione e assicurazione, così come succede a livello nazionale, anche a Selargius riguarda il 15 per cento dei mezzi in circolazione.

Controlli continui

Il targa system che verrà rispolverato nei prossimi giorni è stato acquistato dal Comune lo scorso anno. «Si tratta di un’auto di servizio accessoriata con telecamere e computer a bordo, un sistema che in automatico legge le targhe delle macchine, rilevando quelle senza copertura assicurativa e senza revisione», spiega anche il comandante dei vigili urbani, Marco Cantori. Il lavoro della Municipale risulterà facilitato: «Non sarà più necessario fare posto di blocco e fermare le auto. Il targa system – aggiunge Cantori – è anche dinamico e ci permetterà di fare più servizi nello stesso momento». In caso di veicoli irregolari, l’avviso è immediato: la telecamera immortala la targa, poi tutto viene trasmesso alla cabina di regia nella sede della Polizia locale di via Dante.

