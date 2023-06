Auto abbandonate lungo le strade,  sarà tolleranza zero 

Tolleranza zero verso le auto abbandonate.

Il fenomeno, stroncato già dallo scorso anno, a seguito di quanto previsto dal codice della stradale da una apposita ordinanza del sindaco, viene contrastato immediatamente dalle forze dell’ordine. Ieri mattina la rimozione forzata di un’auto abbandonato da tempo in strada eseguita da una pattuglia della polizia locale. Il proprietario del mezzo al quale più volte era stato intimato di rimuovere l’auto che aveva abbandonato in strada e ciò nonostante non ha fatto fronte alla richiesta, dovrà pagare una sanzione di 1.666 euro più le spese del prelievo dell’auto che, per quanto forzato, non è gratuito. Vanno aggiunte poi le spese di deposito e l’eventuale successiva rottamazione. I mezzi abbandonati, oltre a contrastare col decoro urbano, spesso rappresentano anche un pericolo per la circolazione stradale. Auto vecchie, con le gomme a terra e piene di ruggine, depositate a bordo strada, nella stragrande maggioranza dei casi, senza bollo e assicurazione. (s. g.)

