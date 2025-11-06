VaiOnline
Quartucciu.
07 novembre 2025 alle 00:36

Auto abbandonate, la polizia locale rimuove 15 carcasse 

La Polizia locale di Quartucciu ha rimosso 15 auto abbandonate, tre delle quali bruciate. Gli agenti hanno inoltre accertato la proprietà di tre veicoli in via Salvo D’Acquisto e quindi li hanno potuti portare via. Sono state anche rimosse auto che erano prive di ruote e di varie parti di carrozzeria e che stavano diventando vere e proprie discariche a cielo aperto.

«L’attenzione della nostra amministrazione è orientata, rispetto al passato, all’attuazione di un ampio piano di bonifica e tutela ambientale, volto a contrastare il fenomeno dell’abbandono di veicoli su suolo pubblico, spesso fonte di degrado e potenziale pericolo per la sicurezza urbana», dichiara l’assessore alla Viabilità Cristian Mereu, «i veicoli abbandonati per lungo tempo sono anche un ostacolo per la mobilità urbana e per i pedoni, occupano parcheggi pubblici, restringono strade e creano difficoltà ai mezzi di emergenza. Le parti arrugginite e vetri rotti sono un pericolo specialmente per bambini e anziani». Dal Comando di Polizia locale si sottolinea come non sia sempre semplice portar via un’auto abbandonata. Il Comandante della Polizia locale, Fabio Carboni, di concerto col Comune, a sua volta dice di rivolgere il proprio impegno «alla tutela del decoro e della sicurezza dei cittadini».

