Auto abbandonate, la città invasa 

Solo l'anno scorso in città sono state rimosse oltre 150 automobili abbandonate su suolo pubblico. In particolare ci si è concentrati su Sant'Elia e San Michele, dove l’amministrazione comunale ha condotto campagne ad hoc. Eppure, nonostante il grande sforzo profuso, la lotta contro il fenomeno dell'abbandono sembra ancora lontana dall’essere vinta.

Basta fare un giro a Sant'Elia, a Pirri (Santa Teresa) o in via Castelli per rendersene conto. Le automobili lasciate ferme a morire per strada sono ancora numerose. In certi casi vandalizzate e ridotte a carcasse, in altri utilizzate come “ripostiglio”. Senza targa e piene di cianfrusaglie fino al tetto.

Numeri impressionanti

Oltre ai 150 rottami rimossi nel 2024, dall’inizio di quest'anno sono già state segnalate una ventina di situazioni nuove di auto abbandonate, la maggior parte ancora a Sant'Elia. «Quindici auto sono già in “lavorazione”», riferisce l'assessora all'Ambiente, Luisa Giua Marassi, «nel senso che prima di rimuoverle occorre procedere ad adempimenti amministrativi». Oltre a deturpare il paesaggio, infatti, questi rottami (che in realtà sono molti di più) possono diventare un ricettacolo di rifiuti e costituire un pericolo per la sicurezza. «È fondamentale allora che non solo Cagliari», auspica l'esponente della Giunta Zedda, «ma anche tutte le realtà comunali della Città Metropolitana rafforzino i controlli e applichino sanzioni adeguate per contrastare il fenomeno, incentivando il corretto smaltimento attraverso canali autorizzati». Solo con un’azione coordinata, insomma, si può garantire «un ambiente più pulito e vivibile per tutti».

Comune e Polizia Locale

«Il fenomeno dell'abbandono ci vede impegnati in prima linea come assessorato all'Ecologia urbana», riprende Luisa Giua Marassi, «siamo in costante aggiornamento sulle segnalazioni che ci pervengono. Ma purtroppo non sempre è possibile intervenire per una rimozione istantanea». La rimozione può avvenire, come detto, solo dopo i necessari accertamenti. «Esattamente come avviene per le discariche a cielo aperto, anche in questo caso stiamo individuando con più precisione le dinamiche di abbandono e le zone del territorio più colpite dal fenomeno, inoltre abbiamo avviato un'azione sanzionatoria più mirata con il nuovo nucleo speciale della Polizia Locale. Occorrerà un monitoraggio ancora più stringente, ma dobbiamo essere consapevoli che questo è l’ennesimo atto di inciviltà ad opera di chi non ha coscienza e consapevolezza del decoro ambientale». La procedura finalizzata alla rimozione si può riassumere in 5 fasi: individuazione del proprietario; atti di comunicazione di rimozione al medesimo; verifica di presenza di fermi amministrativi attivi (ganasce fiscali); elaborazione della pratica di rottamazione in caso di irreperibilità del proprietario; rimozione.

«Servono più risorse»

«La Polizia Locale sta operando con solerzia ed attenzione», afferma il capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale, Edoardo Tocco, «credo sia importante che questa situazione trovi una soluzione con la sinergia di tutti i servizi. La sola Polizia Locale ha infatti pochi uomini a disposizione, ma per l’immagine della città è fondamentale procedere e sarebbe opportuno riuscire a sanzionare i proprietari dei mezzi che hanno ancora le targhe. Servono più risorse per queste operazioni e sarà un nostro impegno chiedere che siano inserite in bilancio».

