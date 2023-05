Auto abbandonata  e discariche di rifiuti 

A Sestu come in tante zone dell’hinterland cagliaritano l’abbandono di rifiuti è una pratica malsana ma purtroppo frequente. E c’è anche chi esagera.

Sulla strada Cantonera, c’è una Fiat Idea lasciata lì ormai da mesi. Portiere semiaperte, forse il ricovero notturno per qualcuno, ha ancora la targa e inserendola nei database della motorizzazione civile si può scoprire che l’assicurazione è scaduta ma l’auto non è stata rubata. Di recente l’area circostante è stata ripulita dall’erba incolta ma l’auto non è stata ancora portata via. Chi vuole fare una scampagnata nella splendida zona di san Gemiliano, invece, si trova davanti a una brutta sorpresa; in una stradina rurale una gran quantità di serrande e avvolgibili accatastate, tutte insieme. Dal Comune la rassicurazione: «Abbiamo già informato chi di competenza», dichiara il vicesindaco Massimiliano Bullita.

