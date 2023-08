Auto abbandonata all’ingresso della città 

Un’idea pessima, quella di abbandonare un’auto alle porte di Sestu, e precisamente all’ingresso della strada “Sa Cantonera”, sotto alcuni capannoni industriali. Si tratta proprio di una Fiat Idea, lasciata qui dall’inizio del 2023. E intanto si è trasformata in un rottame, con i vetri rotti e la targa posteriore è sparita. Intorno, a causa dei soliti incivili, si è formata una piccola discarica. L’auto non risulta essere rubata. La polizia è stata informata ma non è ancora stato possibile ripulire la zona.

RIPRODUZIONE RISERVATA