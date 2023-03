Auto a zero emissioni, Intesa Ue senza l’Italia  

Il sigillo finale è arrivato. Non all'unanimità, e senza l'Italia. Ma tanto basta all'Europa per tracciare la via per la "mobilità a zero emissioni" da raggiungere dal 2035, salvando comunque i motori termici. Nel D-day sulle automobili “green”, Berlino porta a casa il bottino sui tanto invocati e-fuels, mentre Roma si astiene dal ratificare l'accordo che lascia fuori i biocarburanti. Una contesa che, nelle parole del ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto, Roma è pronta a tenere viva - nonostante il via libera definitivo a maggioranza delle capitali Ue - dimostrando «già nei prossimi mesi» la neutralità tecnologica dei bio-fuels cruciali per l'automotive italiano. E che Bruxelles vedrà tornare in auge quando, in autunno, sarà chiamata a presentare come promesso il regolamento per i carburanti sintetici.

La spinta sul nucleare

Uno dei tanti fronti caldi sul campo dell'energia, al quale si affianca anche la sfida appena agli albori sul nucleare: Parigi preme per i finanziamenti sui piccoli reattori modulari e le prime linee guida Ue sembrano essere ormai all'orizzonte. Dopo settimane di trattative serrate - sfociate nell'intesa sull'uso futuro degli e-fuels tra Berlino e Bruxelles annunciata sabato -, l'attesa conferma che le richieste del governo di Olaf Scholz, e soprattutto della sua componente liberale, sono state esaudite da Palazzo Berlaymont è arrivata. E in autunno l'esecutivo comunitario presenterà il suo regolamento per continuare a immatricolare anche dopo il 2035 i veicoli alimentati a e-fuels. Niente da fare invece come ampiamente pronosticato per i biocarburanti. Un salvataggio in extremis dei motori termici comunque “apprezzato” dal governo italiano, ha fatto sapere Pichetto Fratin, ma non ancora sufficiente per dare speranze anche ai biocarburanti.

Da qui la decisione di Roma di astenersi, insieme a Bulgaria e Romania, senza però fare muro votando contro la ratifica finale come fatto in ultima istanza solamente dalla Polonia.

L’apertura di Bruxelles