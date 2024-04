«Auto a passo d’uomo sulla Statale 195, così perdiamo turisti» 

Per andare più lenti di così si dovrebbe percorrere la strada statale 195 a piedi. Solo in questo modo per raggiungere Pula da Cagliari si impiegherebbero più dei 90 minuti che servono tutte le mattine a chi si mette al volante dopo le 7,30. Al peggio non c’è mai fine: dopo l’interruzione – avvenuta il mese scorso – del prolungamento di via Trento all’altezza del compostaggio, strada all’interno di Capoterra utilizzata dai residenti per raggiungere la zona industriale di Macchiareddu e il capoluogo, ogni mattina all’altezza di Maddalena si forma un ingorgo che crea una fila di veicoli lunga diversi chilometri. Una situazione, con la stagione estiva alle porte, che preoccupa albergatori e commercianti di Pula, ma crea non poche difficoltà anche all’area industriale di Sarroch.

Reazioni

Ettore Caboni, commerciante e vice presidente dell’associazione ViviPula, che unisce le partite Iva del paese, è un pendolare di lungo corso: in 30 anni, viaggiando da Cagliari, ha vissuto una lunga stagione di disagi: «Ho conosciuto i rallentamenti per la costruzione delle rotatorie, poi dei marciapiedi, e in ultimo per la costruzione dei ponti di Rio San Girolamo. Per arrivare in negozio alle 9, sono costretto a partire da casa alle 7, solo in questo modo ho la certezza di riuscire ad arrivare per tempo. Siamo molto preoccupati, non si sa quando il tratto della nuova Sulcitana che unisce Pula a Macchiareddu verrà ultimato, ma nel frattempo non solo continuiamo a perdere quei clienti che dal Cagliaritano ogni estate compravano nei nostri negozi, ma siamo costretti a percorrere una strada sempre meno sicura nonostante si viaggi a passo d’uomo». Nicola Palomba, titolare dell’hotel Costa dei Fiori, punta il dito sulla sicurezza: «Ormai è chiaro che salvare il turismo non interessa a nessuno, ma mi chiedo come si possa giocare sulla vita delle persone, con una strada come questa si rischia di morire aspettando l’arrivo di un’ambulanza. Per non parlare poi del problema dei collegamenti con gli alberghi e l’aeroporto: i turisti che perdono il volo sono all’ordine del giorno, per non correre rischi i transfer partono anche tre ore prima».

Le ripercussioni

Donatella Fa, assessora al Turismo, spiega come la viabilità sia il peggior biglietto da visita per Pula: «Ci sono turisti che vengono in questa costa da anni, e ogni estate continuano a vivere gli stessi disagi, in questo modo perdiamo anche i villeggianti locali che nei weekend affollano le spiagge di Pula e Chia». La Saras, per semplificare le operazioni di carico dei prodotti petroliferi, ha creato “Trado” - una app che permette agli autisti dei mezzi di evitare code - e suggerisce ai propri dipendenti di utilizzare i mezzi pubblici o condividere il viaggio in auto. «Nel 2024, in un’ottica di maggiore sostenibilità, abbiamo messo a disposizione dei dipendenti una piattaforma di carpooling Jojob, che favorisce la condivisione dei viaggi casa-lavoro tra colleghi e consente una ulteriore riduzione di mezzi in circolazione sulle strade – fanno sapere dalla Saras -, la nostra azienda privilegia il trasporto pubblico collettivo. Le linee utilizzate sono molteplici, provengono sia da Cagliari e dall’hinterland, sia dalla parte del Medio Campidano fino ad Iglesias».

