Auto a noleggio per i vigili urbani 

Il contratto dell’auto avuta con un noleggio a lungo termine sta per scadere e uno dei contraenti decide di prorogarlo. Niente di strano se non fosse che quel contraente è il Comune e l’auto, un’Opel Mokka, è in uno alla Polizia locale associata dei Comuni di Senorbì , Ortacesus , Guamaggiore e Pimentel . Un veicolo, al momento, ancora indispensabile: così, come previsto dal contratto è stata chiesta una proroga di sei mesi dalla data della scadenza naturale. Clausola che l’azienda proprietaria, la LeasePlan Italia spa, ha accettato alle stesse condizioni del contratto originario. Una proroga che comporta un’ulteriore spesa di oltre tremila euro: 3.025,80 euro (Iva inclusa al 22 per cento) per il noleggio e e 28,98 euro per la quota bollo, per un totale di 3.054,78 euro.

