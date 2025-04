Auto a fuoco, un mese di paura 

Un altro incendio questa notte a Olbia: l’allarme è scattato nel cuore della notte in via Svizzera. Le fiamme hanno divorato due auto che erano parcheggiate vicino alle abitazioni. Il personale dei Vigili del fuoco è intervenuto immediatamente sul posto. Le operazioni di spegnimento sono iniziate poco dopo le 2 di ieri. Le fiamme hanno distrutto le due auto, una Panda e un van della Mercedes. I Vigili del fuoco hanno evitato che subissero danni altre auto e gli edifici vicini. Stando alle indagini tecniche, il rogo sarebbe partito dalla Panda e avrebbe interessato anche il van Mercedes. Sul posto anche i carabinieri del Reparto territoriale di Olbia che hanno raccolto le prime informazioni sull’episodio. Per ora non ci sono elementi per determinare con certezza assoluta la causa dell’incendio, non sarebbero state trovate tracce di inneschi ma le indagini sono in corso.

Periodo nero

Quello che è certo, invece, è il periodo nero in Gallura per gli incendi, dolosi e accidentali. Una sequenza di fatti gravissimi, avvenuti in poco più di un mese. L’episodio più recente è l’incendio che ha cancellato il cantiere della Nautica Acqua a Olbia, le fiamme hanno distrutto l’azienda e 42 imbarcazioni, alcune con un valore superiore ai venti milioni di euro. Nelle ultime ore sarebbe stata individuata la barca, in rimessaggio nel cantiere, dalla quale è partito l’incendio. Le indagini della Procura di Tempio (incendio colposo) si stanno concentrando sulla imbarcazione dalla quale è partita la fiammata che ha innescato il rogo. Il capo dei pm, Gregorio Capasso, ha ordinato una verifica sui sistemi antincendio e si parla di una super consulenza sul caso.

Due persone ustionate

Il bilancio pesantissimo di queste settimane deve necessariamente partire dalle deflagrazioni (fuga di gas e fiammata da una stufa) che hanno investito un ragazzino a Monti e una donna ad Arzachena. Le vittime degli incidenti si trovano nel Reparto ustionati dell’ospedale di Sassari. I carabinieri si stanno occupando degli incendi che hanno distrutto il cantiere nautico Fundoni a Porto Rotondo, un chiosco a Liscia Ruja, due furgoni di un impresario tedesco, il magazzino di un hotel (tutti episodi avvenuti ad Arzachena), sei auto di una società nuorese a Olbia e un ristorante a Tempio.

