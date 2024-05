Auto a fuoco, turista ustionato 

Ha perso il controllo della sua vettura probabilmente a causa di un guasto meccanico. Momenti di grande paura per un turista di Vercelli, Andrea Grandini, 25 anni di Vercelli, perché l’utilitaria, finita in una cunetta lungo la Statale 195 in territorio di Pula, ha preso fuoco. L’uomo è riuscito a uscire dall’abitacolo ma è rimasto ustionato.

Sono stati alcuni automobilisti di passaggio a intervenire e a chiamare i soccorritori. Il traffico, all’altezza del Forte Village, ha subito rallentamenti per consentire lo spegnimento da parte degli uomini della Forestale del rogo che minacciava di propagarsi alla vegetazione circostante, per le operazioni di bonifica e per i soccorsi all’automobilista portato in ambulanza all’ospedale Brotzu di Cagliari.

Grandini non è in pericolo di vita, ha riportato qualche contusione e lievi ustioni, ma si è salvato soltanto grazie alla prontezza avuta quando è uscito dall’abitacolo della sua vettura avvolta dalle fiamme. (f. c.)

