Auto a fuoco sulla 131,  paura e disagi 

Momenti di paura nella tarda mattinata di ieri sulla Statale 131 poco dopo il bivio per Mogoro. Una Bmw ha preso fuoco durante la marcia e, solo la prontezza di riflessi del conducente, ha evitato ulteriori danni anche se l’auto è andata completamente distrutta.

L’allarme è scattato qualche metro dopo la cantina di Mogoro in direzione Cagliari, poco dopo mezzogiorno, quando l’automobilista si è accorto che qualcosa non andava: fumo e dalla parte anteriore una fiammata. Giusto il tempo di fermare l’auto, che il fuoco l’ha avvolta in pochissimi minuti. Immediata la richiesta di soccorso, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Sanluri e gli agenti della Polizia stradale di Laconi. Nessun ferito, il traffico è stato leggermente rallentato durante le operazioni di spegnimento e bonifica. ( v. p. )

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