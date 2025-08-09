VaiOnline
Monserrato.
10 agosto 2025 alle 00:37

Auto a fuoco, panico in via Decio Mure 

Momenti di paura ieri pomeriggio in via Decio Mure, alla periferia di Monserrato. Per cause ancora da accertare, probabilmente un cortocircuito, un’auto Lancia Y ha preso fuoco poco oltre l’incrocio con piazza Teodosio. Tutto è cominciato con del fumo proveniente dal motore, che ha convinto l’autista ad accostare a circa 150 metri dalla rotonda di via San Fulgenzio. Dopodiché hanno cominciato a divampare le fiamme, che hanno divorato parte dell’abitacolo.

In un primo momento, è stato lo stesso proprietario della vettura a cercare di tenere a bada il principio di incendio, versando dell'acqua sul cofano con l’ausilio di una bacinella. Ma è stato il tempestivo intervento della squadra dei Vigili del Fuoco a domare il rogo. La situazione è stata risolta nel giro di pochi minuti, evitando che l’incendio potesse arrecare danni nella zona circostante o coinvolgere altre persone.

