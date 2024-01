Auto a fuoco, palazzo evacuato 

Avrebbe potuto avere conseguenze molto più gravi l’incendio scoppiato nella notte tra venerdì e sabato in una palazzina tra via Coghinas e via Carife. Solo l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco e dei soccorritori del 118 arrivati da Uta ed Elmas ha evitato il peggio. Un’auto parcheggiata nella zona pilotis è andata a fuoco e in breve tempo le fiamme si sono propagate alla copertura facendola crollare. L’incendio ha sviluppato un fumo molto denso che è penetrato all’interno dell’edificio. Due persone, una donna e una bambina, sono rimaste intossicate e sono state trasportate in ospedale per i controlli medici: le due sono state poi dimesse nel giro di poche ore.

L’allarme

I vigili del fuoco hanno immediatamente evacuato gli appartamenti e tutti i condomini, una decina di persone, si sono precipitati in strada con i pigiami impregnati di fuliggine. «Siamo stati svegliati dal boato che è stato potentissimo, abbiamo capito subito che si trattava di un esplosione nei parcheggi sotto la palazzina, siamo ancora terrorizzati», dice una persona che preferisce restare anonima. Nel frattempo, altri condomini delle palazzine accanto controllano i danni, sostituiscono le lampadine esterne esplose e sgomberano l’ingresso dalle macerie.

L’appartamento del primo piano, sovrastante il parcheggio teatro dell’incendio, è stato dichiarato inagibile e il proprietario non ha potuto farvi ritorno. Grande preoccupazione anche a causa di una bombola del gas presente nell’appartamento investito dalle fiamme; tutti gli altri condomini, dopo le opportune verifiche dei vigili del fuoco, sono rientrati nelle rispettive abitazioni.

I rilievi

La palazzina di proprietà dell’ Azienda regionale per l’edilizia abitativa (Area) ha subito danni che i condomini si augurano vengano presto ripristinati.

Non è ancora chiaro se l’automobile, di proprietà di Marco Frau, di trentotto anni, sia stata distrutta per un cortocircuito o per un atto doloso.

Solo poche ore prima del boato in quella stessa zona erano presenti decine di bambini per ritirare un pacco dono dalle mani della Befana.

