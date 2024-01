Auto a fuoco, ora è emergenza: tre roghi in poche ore in città 

Due auto a fuoco prima della mezzanotte di mercoledì, un’altra a mezzanotte e mezza a Selargius e un’altra ancora in via Marconi alle 5 di ieri. Una notte con i piromani scatenati tra la città e l’hinterland: una vicenda preoccupante al limite dell’allarme in una notte con i Vigili del fuoco mobilitati a tempo pieno.

In città all’alba l’incendio in via Marconi con un’altra auto rimast danneggiata. A dare l’allarme sono stati automobilisti che hanno immediatamente chiamato i soccorsi: i pompieri sono riusciti a spegnare rapidamente i due roghi prima che provocassero altri anni. Spente le fiamme, i Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza zona effettuando un sopralluogo. Sembra che non siano state rilevate tracce di liquido infiammabile. Le indagini vanno comunque avanti senza escludere alcuna ipotesi compresa quella del dolo.

Qualche ora prima, tra le 21 e le 22 di mercoledì, altre due auto in sosta avevano preso fuoco nelle vie Cilea e Vico, mentre a Selargius il fuoco si è sviluppato in un’auto in sosta della centralissima via San Martino allo scoccare della mezzanotte. Difficile fare collegamenti fra tutti questi episodi. Si cerca anche di risalire a qualche testimonianza e a recuperare le immagini di qualche telecamere che potrebbero favorite una svolta immediata delle indagini in corso. E intanto cresce la preoccupazione fra i residenti.

