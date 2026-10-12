Auto a fuoco, ora è emergenza 

Domenica di fuoco in città. Ancora una volta le fiamme hanno avvolto un furgone e un’auto rispettivamente in via Danimarca, a Pitz’e Serra, e in via Cilea, nella zona di Santo Stefano, causando danni anche alla facciata di un’abitazione. Il pronto intervento delle squadre dei vigili del fuoco ha evitato il peggio, ma tra i residenti cresce l’allerta: dall’inizio dell’anno a oggi, infatti, sono 32 le auto incendiate, e la maggior parte dei roghi è di origine dolosa.

In cenere

L’allarme è scattato prima in via Danimarca, intorno alle 23.30: ad andare in fiamme è stato un autofurgone parcheggiato all’interno di un cortile condominiale. Sul posto è stata inviata una squadra di pronto intervento della sede centrale supportata da un’autobotte: la tempestività ha permesso di circoscrivere e spegnere l’incendio, evitando che il rogo si propagasse alla palazzina e alle auto vicine, dopodiché sono state avviate le operazioni di messa in sicurezza dell’area. A distanza di pochi minuti l’altro rogo in via Cilea, dove un’auto è stata data alle fiamme: in questo caso il fuoco ha danneggiato anche la facciata di un’abitazione e due auto in sosta. Per i due incendi sono in corso gli accertamenti per stabilirne le probabili cause. «Il fenomeno delle auto incendiate all’interno del perimetro urbano rappresenta una piaga intollerabile, che non solo danneggia il patrimonio privato, ma mina profondamente la percezione della sicurezza e il decoro delle nostre città», dice il vice comandante della Polizia locale Antonello Angioni: «Come operatori di Polizia locale avvertiamo chiaramente la forte e legittima preoccupazione della cittadinanza e condividiamo il bisogno di risposte immediate».

Nel cuore della notte

Angioni sottolinea che «la quasi totalità di questi episodi avviene nelle ore notturne: è una fascia oraria in cui, nella stragrande maggioranza dei comuni italiani, la Polizia locale non è in turno». Dunque aggiunge: «Non si può pensare di risolvere un problema di ordine pubblico così specifico e radicato senza una riforma strutturale. È pertanto urgente potenziare i turni 24 ore su 24, incrementare gli investimenti nei sistemi di videosorveglianza urbana e rafforzare il coordinamento interforze con la Polizia di Stato e i Carabinieri, che presidiano il territorio di notte. Noi siamo pronti a fare la nostra parte, ma per essere ovunque e in qualsiasi momento servono tutele ordinarie, mezzi e uomini che a oggi, purtroppo, mancano». Di recente i comitati dei residenti di Quartello e di Pitz’e Serra avevano lanciato l’allarme per i ripetuti fenomeni di furti, incendi e danneggiamenti di auto. «Il problema della sicurezza è molto sentito nella nostra zona», aveva rilevato la presidente del Comitato spontaneo di Quartello, Marina Lattanzi: «Dopo gli episodi che si sono verificati ci si sente esposti, a maggior ragione se si arriva a intrufolarsi nei cortili condominiali, com’è successo da poco in via Austria, con il tentato furto di un’auto».

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