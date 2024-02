Auto a fuoco nelle notte: indagini in corso 

Fiamme nella notte a Quartucciu: a fuoco un’auto parcheggiata nella via Don Minzoni. Immediato l’allarme lanciato da automobilisti con diverse telefonate ai Vigili del fuoco di Cagliari.

La sala operativa del Comando ha invitato sul posto una squadra della sede centrale con autopompa e cinque operatori che hanno spento le fiamme, messo in sicurezza l'area e avviato gli accertamenti per stabilire le cause dell’accaduto. Sul posto anche una pattuglia del reparto radiomobile della Compagnia di Quartu. Sulle indagini non sono trapelate indiscrezioni anche perché gli accertamenti sono ancora in corso. I carabinieri che agiscono al comando del capitano Ignazio Cabras, sono anche alla ricerca di qualche telecamera nella zona. Interrogate in giornata nella caserma di Quartu, anche alcune persone.

