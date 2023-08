Auto a fuoco nell’asse mediano: traffico in tilt 

Paura ieri mattina intorno alle 11 per un’auto, una vecchia Ford Fiesta, che ha preso fuoco sull’asse mediano, tra la rotonda di via Cadello e quella di via Peretti, in direzione Sestu.

Il conducente si è accorto in tempo dell’incendio, riuscendo ad abbandonare il veicolo prima che fosse tardi.Sul posto sono intervenuti Polizia municipale e Vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e bonificato l’area. Le manovre, però, hanno paralizzato a lungo la strada, dove si sono rapidamente formate lunghe code di auto.

Disagi anche nella tarda mattinata a causa di un piccolo tamponamento che, complice il traffico intenso a quell’ora, ha creato ulteriori disagi.

Nella strada nata per snellire il traffico del centro di Cagliari le giornate da incubo sono, purtroppo, frequenti e gli incidenti su quelle quattro corsie, dove il limite è di 70 orari, sono all’ordine del giorno. In media più di uno ogni 24 ore.

Fortunatamente è raro che si registrino feriti, ma considerata la mole di auto che transitano basta un banale tamponamento perché le auto siamo costrette a fermarsi e ad attendere spesso alcune ore.

