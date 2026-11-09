Auto a fuoco nella stazione di servizio lungo la Statale 131. Sono stati momenti di grande apprensione ieri mattina intorno alle 11 quando una Bmw in pochi minuti, per cause che devono ancora essere chiarite, è stata avvolta dalle fiamme.

L’auto era in sosta nel piazzale della stazione di servizio, sul lato della Statale in direzione Cagliari e le fiamme hanno richiamato l’attenzione di altri automobilisti. C’è stata una certa apprensione proprio perché l’incendio è divampato all’interno della stazione di servizio poco distante dalle colonnine per il rifornimento di benzina e gasolio.

Subito è stato lanciato l’allarme, sul posto sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Abbasanta che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area. Una pattuglia della polizia stradale ha bloccato l’accesso alla stazione di servizio durante le operazioni di spegnimento delle fiamme e la bonifica dell’area.

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