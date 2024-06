Auto a fuoco nella notte in via Custoza 

Fiamme nella notte in via Custoza a Selargius. Il fuoco ha avvolto un’auto parcheggiata dalla sera prima facendo scattare l'allarme lanciato da alcuni automobilisti.

Mancavano pochi minuti all'una, sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco che hanno rapidamente circoscritto e domato l'incendio. Messo in sicurezza il sito, i pompiere hanno effettuato anche un sopralluogo. Pare non siano state rilevate tracce di liquido infiammabile, ne sarebbero stati trovati recipienti di benzina.

I carabinieri della Stazione di Selargius e del Nucleo radiomobile della Compagnia di Quartu, indagano ora per risalire alla causa del rogo. Al momento non si scarta alcuna ipotesi. Si stanno esaminando anche le immagini di alcune telecamere e si cercano eventuali testimonianze che potrebbero tornare utili per chiarire l’accaduto.Sulla vicenda è stata informata anche la Procura della repubblica di Cagliari con un primo rapporto informativo.

RIPRODUZIONE RISERVATA