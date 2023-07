Auto a fuoco nella notte: danni alla facciata di una palazzina 

Non sono ancora chiare le cause del rogo che, la scorsa notte, ha distrutto un’auto in sosta in un cortile privato di via Palomba. Le fiamme hanno subito divorato il veicolo, danneggiando anche la facciata di un condominio e alcuni motori esterni degli impianti di climatizzazione.

La chiamata ai vigili del fuoco è stata fatta verso le 4 di notte, quando i residenti hanno sentito l’esplosione dei pneumatici a causa delle alte temperature. Per il momento i pompieri non escludono alcuna ipotesi: l’incendio potrebbe essere legato ad un difetto dell’impianto elettrico, così come al gesto doloso di qualcuno.

L’arrivo dei vigili del fuoco nel cuore della notte ha svegliato numerose persone che si sono affacciate incuriosite per assistere all’opera di spegnimento. Per ore, in tutta la zona, è rimasto l’odore acre della plastica e della gomma bruciate che ha reso l’aria irrespirabile a lungo. Una relazione sull’intervento sarà inviata anche ai Carabinieri, solo nel caso dovesse essere accertata l’origine dolosa del fuoco. Nessun altro veicolo è stato danneggiato, anche se ora bisognerà quantificare i danni alla facciate dell’edificio e ai climatizzatori di un appartamento.

