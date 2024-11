Auto a fuoco nel centro storico 

Un’auto è andata a fuoco nella notte nel centro storico. L’allarme è scattato venerdì notte, intorno all’una, quando un residente della zona ha notato il rogo su una Citroen C3 parcheggiata in via Dante; la vettura appartiene a una giovane donna ed era in sosta in quella strada da diverso tempo.

In via Dante sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Oristano, che hanno lavorato per alcune ore per spegnere le fiamme e per evitare che il rogo si propagasse. Nel centro storico sono arrivate anche le forze dell’ordine che hanno avviato gli accertamenti, in particolare per chiarire le cause dell’incendio.

Secondo la prima ricostruzione, sull’asfalto non sarebbero stati trovati elementi utili a ricondurre il rogo a un atto doloso. Ulteriori verifiche, comunque, serviranno a capire meglio cosa sia accaduto.

