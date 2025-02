Auto a fuoco mentre porta i fiori per San Valentino 

Un incendio ieri mattina ha distrutto un’automobile in via Torino a Sant’Antioco mandando anche in fumo un regalo per San Valentino. Si tratta di una Mercedes c200 di proprietà di Hermann Strunz, 85 anni, residente in una località nei pressi di Monaco di Baviera.

L’uomo si stava recando a Cussorgia, frazione di Calasetta dove ha acquistato una casa e dove soggiorna per alcuni mesi all’anno quando all’improvviso si sono sviluppate le fiamme. «Non so cosa sia successo - dice Hermann Strunz - all’improvviso mi sono accorto che qualcosa non andava per il verso giusto. Ho fatto giusto in tempo a parcheggiare a bordo strada e a mettermi in salvo, Purtroppo, nel giro di pochi minuti, il fumo nero si è levato nell’aria e l’auto è andata distrutta dalle fiamme». Erano circa le 11.45. Alcuni operai del Comune di Sant’Antioco hanno collaborato nella gestione del traffico, mentre i vigili del fuoco di Carbonia, giunti sul posto, hanno provveduto a spegnere le fiamme, anche se l’auto, purtroppo, è andata distrutta. «Sono arrivato in Sardegna da qualche giorno - ha detto Hermann Strunz - conosco quest’isola da quando, da giovane, frequentavo il campo vacanze dell’Afi (Air force international). Sono andato ad acquistare dei fiori da regalare a un’amica per San Valentino. Purtroppo sono andati bruciati assieme all’auto. La macchina aveva 12 anni ed era stata revisionata qualche giorno prima di partire dalla Germania. Fortunatamente era coperta d’assicurazione anche contro gli incendi. Resta il fatto che sono qui e purtroppo, senza automobile».

