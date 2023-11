Auto a fuoco, la seconda in sette giorni 

Due auto a fuoco in una settimana. E a Santa Giusta adesso torna la paura. Ieri è andata distrutta l’auto di una impiegata, le indagini sono in corso mentre l’amministrazione comunale ha già chiesto un incontro al prefetto sollecitando una maggiore presenza delle forze dell’ordine sul territorio.

Le fiamme

L’allarme è scattato all’alba di ieri in via Evangelista Torricelli dove era parcheggiata la Kia Picanto, di una dipendente delle Poste. Alcuni residenti hanno sentito un rumore sordo, poco dopo le fiamme hanno avvolto la parte anteriore dell’utilitaria. Subito è stato chiesto l’intervento dei vigili del fuoco di Oristano che in pochi minuti sono arrivati sul posto, hanno domato l’incendio e messo in sicurezza l’area evitando che le fiamme si propagassero agli altri mezzi in sosta.

Gli accertamenti

I vigili hanno avviato i controlli per trovare eventuali tracce di innesco ma dai primi accertamenti sembra non sia stato rinvenuto alcun elemento utile anche se non si esclude nessuna ipotesi. E quella più accreditata sembra essere quella di un incendio di origine dolosa. In via Torricelli sono arrivate anche le forze dell’ordine che hanno avviato le indagini, hanno sentito a lungo la proprietaria dell’auto e hanno acquisito anche le immagini di alcune telecamere per fare piena luce sull’episodio.

La preoccupazione

In paese intanto si avverte una diffusa preoccupazione. Il rogo di ieri arriva a distanza di sette giorni dall’incendio che il 6 novembre ha distrutto l’utilitaria di un poliziotto in pensione; mentre ad agosto era stata distrutta un’altra auto. «Le indagini sono in corso, ancora non ci sono certezze sull’origine del rogo però è innegabile una certa preoccupazione – ha commentato il vicesindaco Pierpaolo Erbì – adesso gli episodi iniziano a essere un po’ troppi, il terzo nel giro di pochi mesi». Già ieri mattina l’amministrazione comunale ha chiesto un incontro al prefetto Salvatore Angieri per fare il punto della situazione. «Vorremmo confrontarci su quanto sta accadendo in questi ultimi tempi – ha aggiunto – chiederemo se c’è la possibilità di avere una maggiore presenza delle forze dell’ordine. I controlli ci sono ma il territorio è veramente vasto, comprende anche l’area del porto industriale e del Monte Arci, quindi un potenziamento sarebbe auspicabile».

RIPRODUZIONE RISERVATA