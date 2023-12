Auto a fuoco in via Pusceddu 

Fiamme in via Pusceddu fra la notte di giovedì e la mattina di venerdì scorso. Intorno all’una e trenta una squadra dei vigili del fuoco di Iglesias è stata allertata dagli abitanti della zona ed è intervenuta per spegnere l’incendio che ha avviluppato una Volvo S60 che sostava in un posteggio.

L’auto è di proprietà di Tonio Giannoni: con quest’ultimo episodio salgono a cinque il numero di mezzi intestati all’uomo che hanno preso fuoco nell’arco degli ultimi 10 anni: «Mi sono reso conto di quanto stesse accadendo per via delle luci lampeggianti della squadra dei vigili del fuoco, che entravano dalla finestra e si riflettevano nelle pareti della mia camera. - racconta Giannoni - Fra furgoni e automobili, è la quinta volta che dei mezzi di mia proprietà vanno a fuoco». Grazie al tempestivo arrivo della squadra d’intervento, le fiamme non hanno interessato nessuno dei veicoli parcheggiati in prossimità dell’auto di Giannoni. Ora si attende la relazione dei vigili del fuoco, dalla quale verranno ricostruite le dinamiche dell’episodio e si potrà così stabilire se l’incendio sia stato originato da un atto doloso o da un guasto scaturito dal veicolo stesso.

