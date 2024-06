Auto a fuoco in via Porcu, sono già 19 i roghi dall’inizio dell’anno 

Sale a 19 il numero delle auto incendiate in questa prima metà del 2024. L’ultimo episodio è dei giorni scorsi: un furgoncino è stato dato alle fiamme nella centralissima via Porcu.

Ad accorgersene sono stati alcuni residenti che hanno subito allertato i vigili del fuoco.Il rogo è stato spento prima che potesse creare danni alle abitazioni e alle attività commerciali della zona ma il veicolo è stato quasi completamente distrutto.

Saranno adesso le indagini delle forze dell’ordine a stabilire cosa possa essere successo ma non si esclude, anche questa volta, che l’incendio sia doloso.

Nei giorni scorsi era toccato a un’auto in sosta in viale Marconi, davanti alla clinica. Era un sabato qualunque quando all’improvviso un fumo nero aveva avvolto tutta la zona. Da qui le segnalazioni e l’arrivo dei vigili del fuoco. Stessa sorte anche per tante altre auto parcheggiate in altre strade, compresa via Venezia davanti al Comune, per un totale appunto di 19 volte.

E già da tempo tra i residenti dei diversi quartieri cittadini c’è paura di lasciare l’auto parcheggiata sotto casa con il rischio al risveglio, di trovarla incendiata, con i vetri spaccati o senza ruote.

