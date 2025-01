Auto a fuoco in via Crimea, danni ingenti 

Notte di fuoco e paura tra giovedì e ieri in via Crimea a Selargius dove sono andate a fuoco due auto. Le fiamme si sono rapidamente estese a una abitazione vicina, danneggiando il portone di ingresso. Nessun ferito. Immediato l’allarme lanciato da residenti e da alcuni automobilisti. E immediato è stato anche l’intervento dei vigili del fuoco che hanno dovuto lottare a lungo prima di spegnere il rogo.

Gravi i danni: le due auto sono state praticamente distrutte. Spento l’incendio, i Vigili del fuoco hanno effettuato un accurato sopralluogo per risalire alle cause. In merito, al momento, viene mantenuto uno stretto riserbo. Della vicenda si occupano ora i carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Quartu e della stazione. I militari hanno già interrogato alcune persone. Si cerca ora di recuperare anche le immagini delle telecamere piazzate nella zona.

