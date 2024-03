Auto a fuoco in via Bari, paura nella notte 

Grande spavento l'altra notte per gli abitanti di via Bari. Intorno alle 22 un'auto ha preso fuoco, ma nessuno si è accorto di nulla fino a che non è esploso il primo pneumatico.

Alcuni proprietari delle auto parcheggiate vicino a quella che andava a fuoco, nonostante il rischio, sono accorsi a spostarle. Il timore era che le fiamme si propagassero alla casetta in legno presente a un metro di distanza, all'interno del cortile della casa al piano terreno, accanto al cui muretto era parcheggiata la Smart. Il proprietario dell'appartamento ha cercato di mettere in sicurezza la casetta tenendola bagnata con l'aiuto del tubo di gomma usato per innaffiare le piante. Fortunatamente, a parte il fumo acre che si è sparso fino ai piani più alti della palazzina, non si riscontrano altri danni né persone ferite. La Smart distrutta dalle fiamme apparteneva a un amico di un residente della zona che l'aveva lasciata parcheggiata lì. (ca. mu.)

RIPRODUZIONE RISERVATA