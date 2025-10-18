Auto a fuoco, guerra dei giacigli 

Guerra dei poveri nel centro di Olbia, campo di battaglia il parcheggio di piazzale De Rosa. Poco dopo la mezzanotte, gli abitanti della zona sono stati svegliati dall’ennesimo incendio appiccato tra le case, a ridosso del parco cittadino Fausto Noce. Questa volta è andata a fuoco una Ford Focus che da tempo si trovava nel parcheggio. Un’utilitaria trasformata in posto letto come le altre bruciate quest’anno nella zona, si parla di una decina di auto distrutte dalle fiamme, sei (dai primi di agosto) nel parcheggio di piazzale De Rosa. Incendi dolosi, dicono le indagini dei Carabinieri e della Polizia Locale di Olbia. Incendi appiccati da persone che si contendono un posto per dormire. Pericolosa guerra dei giacigli che riguarda anche vecchie case abbandonate occupate abusivamente.

Nell’arco di poco meno di tre mesi il parcheggio nel cuore della città è stato teatro di raid incendiari che solo grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco non hanno causato danni pesantissimi a edifici e auto. Le fiamme hanno illuminato la notte il 10 agosto, l’8o ottobre (tre auto distrutte in un colpo solo) e ieri. Stando alle indagini, le utilitarie abbandonate erano contese da senzatetto e piccoli spacciatori. Dall’inizio dell’estate è arrivato a Olbia un numero considerevole di persone che non ha una casa e che vivee nelle auto, nell’ex commissariato di Polizia, in un edificio a ridosso di viale Aldo Moro e in altro vicino a via Tavolara.

Raid pericolosi

Gli incendi appiccati nel parcheggio di piazzale De Rosa stanno spaventando le persone. Sono oggettivamente pericolosi, anche per l’incolumità dei residenti. Ma le indagini sono veramente difficili, perché le persone che si contendono le auto per lo più sono del tutto sconosciute alle forze dell’ordine e molti non hanno documenti di riconoscimento. L’assessora comunale ai Servizi Sociali del Comune di Olbia, Simonetta Lai è a conoscenza del problema: «Queste persone, ci sono diversi nordafricani, non accolgono l’invito a utilizzare i servizi del dormitorio del Centro umanitario. Non hanno documenti e sfuggono ai controlli. La situazione del piazzale De Rosa preoccupa, come quella di alcuni edifici. Quando ci sono le condizioni noi provvediamo a trovare una sistemazione alle persone, ma le occupazioni abusive e le tensioni permangono». La Polizia locale sta provvedendo a rimuovere le auto abbandonate.

RIPRODUZIONE RISERVATA