Auto a fuoco, famiglia nel mirino per la terza volta 

Una tregua durata appena tre settimane. Ieri nel tardo pomeriggio a Siniscola a rompere la quiete riconquistata dopo una lunga ondata di attentati sono stati di nuovo gli incendiari. Ad essere presa di mira una Bmw di proprietà di una donna che era posteggiata in via Toscana, nel cuore del centro urbano della cittadina, a pochissima distanza da piazza Santo Stefano.

Erano circa le 18.30 quando sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Murtas Artas. Le fiamme, oltre a distruggere la berlina, si sono propagate anche ad una Fiat Pjnto che era posteggiata nelle vicinanze danneggiandola seriamente.

Sul posto sono arrivati in forze carabinieri, agenti del commissariato e vigili urbani.

Il rogo è risultato di matrice dolosa. A colpire è anche l’orario insolito in cui è scattato il blitz, con le strade ancora molto trafficate. La famiglia della vittima di turno viene presa di mira per la terza volta dagli attentatori.

Precedentemente era toccato alle auto del marito e a quella di uno dei loro figli. Immediate sono scattate le indagini da parte degli inquirenti per far luce sul movente e per cercare di dare un volto ai responsabili della nuova intimidazione.

