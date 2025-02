Auto a fuoco e spari contro la casa 

L’auto è stata distrutta dalle fiamme. Come se non bastasse, gli attentatori hanno anche esploso colpi d’arma da fuoco contro la villetta. Vittima del raid è Elio Fabiani, imprenditore in pensione, originario della Penisola, trapiantato a Sarrala, la marina di Tertenia. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Jerzu che, coordinati dalla Procura della Repubblica di Lanusei, mantengono il più stretto riserbo. Non si esclude nessuna pista, sebbene il movente non sembri legato all’attività professionale che l’uomo, con precedenti interessi nel settore delle energie rinnovabili, svolgeva in passato.

Il blitz

Sul raid, avvenuto lo scorso fine settimana, trapelano pochi dettagli. Da tempo Fabiani e la sua famiglia hanno messo radici a Sarrala, marina che nel corso degli anni è diventata sempre più dimora suggestiva per persone provenienti dalla Penisola, soprattutto dal nord Italia. Qui l’uomo trascorre le sue giornate, coltivando anche la passione per il mare.

Qualche sera fa gli attentatori sono entrati in azione davanti alla sua villetta. Dapprima appiccando le fiamme sulla macchina dell’ex imprenditore e subito dopo hanno puntato l’arma contro la sua abitazione, esplodendo alcuni colpi. Alla vittima dell’attentato non è rimasto altro da fare che chiamare i carabinieri, arrivati pochi istanti dopo sul posto.

Caccia al movente

Le indagini sono scattate nell’immediatezza. I militari hanno ascoltato i racconti di Elio Fabiani, cercando di capire se in precedenza avesse avuto qualche screzio sul territorio o comunque motivi particolari per subire una ritorsione. I fatti si concludono qui, anche perché le indagini degli inquirenti sono protette da totale riservatezza.

La zona non è nuova a simili attentati. In passato si sono verificati episodi analoghi, con le stesse modalità.

Al vaglio degli investigatori (delegato all’attività è il personale della stazione di Tertenia) diverse piste, che si concentrano sulle dinamiche sociali della marina. Per ora non sono state formulate ipotesi, ma gli inquirenti non lasciano nulla al caso come nelle migliori strategie.

