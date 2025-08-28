Auto a fuoco e furti in casa, ora è allarme 

L’ultimo episodio è della notte tra mercoledì e giovedì: un’auto è stata data alle fiamme in via Settembrini, nel centro storico. La natura dolosa pare sia fuori discussione: i vigili del fuoco hanno trovato una bottiglietta incendiaria su un sedile. Il fuoco ha annerito anche i muri del palazzo davanti a cui era parcheggiato il veicolo.Soltanto pochi giorni fa altro incendio e auto carbonizzata in via Polonia e prima ancora raid vandalici con finestrini e specchietti rotti, gomme squarciate e così via per un totale di una quarantina tra auto incendiate e vandalizzate in questo 2025. A questo si devono aggiungere una decina tra furti e tentate incursioni nelle ville di Margine Rosso. Senza dimenticare il fuoco appiccato alle vetrine di una pizzeria a Pitz’e Serra la settimana scorsa. Così tra i residenti, dal centro alla costa c’è paura.

Vittime

L’auto andata a fuoco in via Settembrini era quella di Daniele Portas istruttore di difesa personale che racconta: «Sono stato avvisato intorno alle 22,30 quando sul posto c’erano già i vigili del fuoco. La mia macchina era parcheggiata come sempre». Per fortuna le fiamme sono state spente quasi subito, «ma i danni sono comunque ingenti. È l’auto che uso per andare a lavoro. Hanno rotto anche il finestrino laterale per rovistare all’interno. La situazione sta diventando davvero difficile. Qualche giorno fa hanno incendiato anche un’altra auto sotto casa. È assurdo che un cittadino non possa andare a dormire tranquillo».La paura è adesso comune a tutta la città. Lucia Pani commerciante con attività in via Vittorio Emanuele aggiunge: «Noi siamo stati costretti ad installare le telecamere perché vivevamo con l’incubo che qualcuno potesse entrare». Furti e timori anche nella costa. «Per noi che viviamo in campagna e siamo più isolati è ancora peggio», racconta Pierpaolo Mallò, «non solo entrano nelle case ma rubano anche attrezzatura dai cortili e dalle aziende. Io abito a S’Ecca S’Arrideli e oltre ad avere istallato le telecamere ovunque, abbiamo anche creato una chat tra vicini dove segnaliamo movimenti sospetti e altro».

Incursioni

E poi ci sono i furti nelle ville di Margine Rosso e le tentate incursioni che potrebbero essere opera anche di una banda organizzata.«Siamo ormai sotto scacco da un paio di mesi e i residenti vivono nella paura», dice il presidente del Comitato di Margine Rosso Emanuele Contu, «da quando sono iniziati questi episodi, stiamo cercando di creare una rete di solidarietà tra vicini, che al momento rappresenta il modo migliore per difendersi». Nonostante le numerose segnalazioni alle forze dell’ordine, aggiunge, «supportate da informazioni dettagliate provenienti dalla videosorveglianza delle abitazioni e dalle descrizioni dei soggetti coinvolti, dopo mesi gli atti di delinquenza continuano. Abbiamo più volte richiesto un aumento dei controlli e una maggiore presenza sul territorio, ma la situazione resta invariata: i residenti sono spaventati, anche se grazie alle ronde di quartiere e a una comunicazione continua siamo riusciti a fornire alle forze dell’ordine informazioni preziose per le indagini. Al momento, però, la soluzione sembra ancora lontana. Rinnoviamo l’appello alle istituzioni e alle forze dell’ordine affinché intervengano con maggiore determinazione, perché il quartiere non si sente più sicuro».

Timori

Insomma, nel litorale si insinua il sospetto che ad agire sia una banda organizzata: a Quartu non sarebbe la prima volta.

